Salute, Rampelli-Bellucci: Approvato ddl sicurezza operatori Sanitari e socio sanitari

“L’approvazione del ddl sicurezza per gli operatori sanitari e socio sanitari, che prevede grazie a noi anche l’istituzione della giornata nazionale contro atti di violenza nei loro confronti, apre la strada per un impegno concreto del governo nei confronti delle vittime di violenza in ambito sanitario. Una battaglia che sosteniamo da tempo, che portiamo avanti convintamente come confermato dalla proposta di legge, dell’ottobre 2018, di cui siamo i primi firmatari. Parliamo di un tema che rappresenta un’emergenza nazionale, 3000 l’anno, 4 al giorno secondo l’Istat – dato sottostimato da un drammatico sommerso. Vigileremo perché il governo s’impegni sulla prevenzione per tutelare medici, infermieri e professionalità sanitarie. Il personale sanitario e socio sanitario attende quindi atti concreti, investimenti economici, revisione organizzativa e strutturale di un sistema nazionale sanitario che, a distanza di 40 anni, necessita di essere trattato tra le priorità dell’agenda politica”.

È quanto dichiarano in una nota congiunta i deputati di Fdi, Fabio Rampelli vicepresidente della Camera e Maria Teresa Bellucci.