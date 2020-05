Ue, FdI: Daremo battaglia contro Nutriscore francese

“La Commissione europea ha promulgato la sua nuova strategia “farm to fork”, che rappresenterà una parte importante della nuova Bibbia ambientalista che va sotto il nome di Green Deal. Nelle prossime settimane lavoreremo in stretto contatto con le associazioni dei produttori agricoli per rendere questa strategia più compatibile con chi fa impresa rispettando la natura e con tutti i portatori di interessi del mondo rurale”. Cosi’ gli europarlamentari di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini e Raffaele Stancanelli. “Fin da ora però possiamo anticipare che daremo battaglia contro qualsiasi tentativo di imporre come obbligatorio il Nutriscore, l’etichetta nutrizionale a semaforo voluta dalla Francia e da alcune multinazionali per danneggiare il Made in Italy agroalimentare. É una follia senza basi scientifiche, non deve passare”.

Condividi