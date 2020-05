DL liquidità, Rizzetto: Da Governo fake news su tutela lavoratori

“E’ notizia falsa quella annunciata dal sottosegretario Francesca Puglisi: l’emendamento approvato al dl Liquidità non tutela i lavoratori in regola. Si tratta di una disposizione che si limita a stabilire gli obblighi delle imprese per contrastare la diffusione del virus. Infatti, il Ministro del lavoro Nunzia Catalfo continua a dichiararsi contraria all’introduzione di una norma di tutela per i datori di lavoro in caso di contagio sul lavoro, ribadendo che la responsabilità sussiste solo se c’è un collegamento tra l’inosservanza delle regole sulla sicurezza e l’aver contratto il virus. Torno a ripetere che a fronte di una pandemia, il problema è proprio l’accertamento del nesso di causalità, essendo pressoché impossibile stabilire se il contagio sia avvenuto di fatto sul lavoro, in famiglia o ad esempio sull’autobus che il dipendete prende per andare a lavoro. Quindi è necessaria una specifica norma di salvaguardia. Questo esecutivo non comprende che continuare con questa mentalità che scarica tutto sulle aziende, dalla burocrazia a potenziali vicende giudiziali che non hanno ragione di esistere, scoraggerà sempre di più gli italiani a fare impresa”.

E’ quanto dichiara il deputato Walter Rizzetto, capogruppo in commissione lavoro alla Camera di Fratelli d’Italia.