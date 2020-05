Fase 2, FdI: Su classi pollaio Azzolina smentita da Ministero

“Ancora una volta il ministro Azzolina predica bene e razzola male ma, cosa ancora più grave, non è a conoscenza di cosa succede in viale Trastevere. Infatti, il suo annuncio sull’abolizione delle classi pollaio, è stato miseramente smentito dal Ministero dell’Istruzione che, con nota n.487 del 10 aprile 2020, riferendosi agli organici 2020/2021, ha specificato che per la scuola secondaria di II° grado le classi intermedie, dovranno essere costituite con un numero medio di alunni non inferiore a 22. In barba quindi al distanziamento sociale, i direttori provinciali sono già al lavoro per ottemperare alle superiori disposizioni. Ministro Azzolina siamo alle solite: annunci e conferenze stampa puntualmente smentite dai fatti! La pandemia ci impone una scuola con più spazi e meno studenti per singola aula, se ne faccia una ragione, ma 22 non è il numero perfetto”

Così i deputati Carmela Ella Bucalo e Paola Frassinetti di Fratelli d’Italia.