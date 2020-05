Tutela vittime, Pellegrino: A 28 anni da stragi in cui vennero assassinati prima Falcone e poi Borsellino molte sono le domande senza risposta

“A 28 anni dalle stragi in cui vennero assassinati prima Falcone e poi Borsellino molte sono le domande senza risposta e le tenebre che avvolgono dinamiche, mandanti ed esecutori. Prende sempre più piede l’idea che non fu solo la mafia a volere la loro morte. E’ ora di raccontare finalmente la Verità, di scoprire il volto dei molti fantasmi che ricoprirono un ruolo determinante prima e dopo l’attentato. Una Verità che è ancora parziale e che per Falcone non è arrivata neanche dopo 4 processi”.