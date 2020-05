Boeri, Castelli: Archistar ad Arquata del Tronto, città martire del terremoto, ha ragione Rampelli

Il responsabile del dipartimento autoomie locali di Fdi Guido Castelli replica

al vicesindaco di Arquata Michele Franchi

“Rampelli, che rammento è architetto oltre che vicepresidente della Camera di FDI, nel commentare l’incarico relativo al piano attuativo per la ricostruzione di Arquata (recentemente affidato dalla Regione Marche a Stefano Boeri) ha posto questioni reali e, per certi versi, vitali per il futuro della cittadina martire del sisma del 2016. Non capisco perché il vice Sindaco Michele Franchi abbia parlato di speculazione politica visto che le riflessioni di Rampelli esprimevano esclusivamente un punto di vista culturale e scientifico e cioè l’esigenza di tutelare l’identità più profonda del borgo di Arquata senza ricorrere a trovate sensazionalistiche lontane dalle radici del paese”. È quanto dichiara Guido Castelli responsabile del dipartimento Autonomie Locali di Fratelli d’Italia.

“Lo stesso Boeri, a seguito della pandemia, ha rivisitato alcune sue posizioni tese ad esaltare la densità urbana come “destino” dell’uomo. Il dibattito del rapporto tra “città e campagna” o, se si preferisce, sul futuro delle aree interne sta affollando giornali, meeting e seminari. Il mondo dell’architettura si sta interrogando sui temi che Rampelli ha proposto in riferimento a un Comune che, essendo stato raso al suolo, dovrà essere “rifondato” proprio attraverso il piano affidato a Boeri. Sono altre, credo, le situazioni che meriterebbero gli “strali” di Franchi. Mi riferisco in particolare al fatto che una “Regione lumaca” (che non riesce in quattro anni a smaltire le macerie di Arquata ) diventa una “Regione Speedy Gonzales” che concede appena 37 giorni per elaborare una proposta complessa come quella per il piano attuativo della cittadina picena”.

“Michele – ha concluso Castelli – non deve avere paura del pensiero e delle libere opinioni. Soprattutto quelle di un architetto come Rampelli che da sempre di batte per un uno sviluppo rispettoso della dimensione umana e identitaria dell’architettura”.