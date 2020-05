Fase 2, Fidanza: Nessun Saviano potrà mai infangare i commercialisti italiani

“L’attacco di Saviano all’intera categoria dei commercialisti é vergognoso e inaccettabile. Dimostra peraltro una grave ignoranza delle tante esperienze territoriali che, a Milano come in tante altre città, hanno portato gli Ordini dei commercialisti negli ultimi anni a promuovere numerose strutture di assistenza alle persone e alle aziende in difficoltà e a rischio usura oltre che a realizzare campagne di informazione e prevenzione a supporto delle realtà in condizioni critiche”. È quanto dichiara in una nota il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza. “A fronte di tutto questo, Saviano scenda dal suo attico newyorkese e venga a vedere sul territorio come lavorano i commercialisti italiani: scoprirà una realtà composta di professionisti seri e qualificati che nessuna mela marcia e nessun Saviano potranno mai infangare”.

Condividi