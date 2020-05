Licenziamenti Jabil, Rizzetto: Da Governo errore grave

“Condanniamo la decisione della multinazionale Jabil e chiediamo l’annullamento delle procedure ma è un errore del governo aver previsto la sospensione solo per i licenziamenti avviati dopo il 23 febbraio”.

Lo dichiara Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Lavoro che, con un’interrogazione ha chiesto al Ministro del lavoro, Nunzia Catalfo, di salvaguardare i posti di lavoro dei 190 dipendenti. “Apprendo con favore – conclude Rizzetto – che il Ministro del lavoro ritenga nulli i licenziamenti e abbia sollecitato l’avvio della cassa integrazione. Tuttavia, per evitare situazioni del genere, abbiamo chiesto all’esecutivo di estendere la moratoria prevista nel decreto Rilancio alle procedure avviate prima del 23 febbraio 2020. Solo in questo modo saranno di fatto tutelati tutti i posti di lavoro”.