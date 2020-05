Riapertura palestre, Rampelli: Lo sport è l’energia che serve per rinascere

“Oggi molti centri sportivi riaprono, anche le piscine dove ogni tanto vado ad allenarmi. A tutti, il mio ‘in bocca al lupo’. Non vi scoraggiate, lo sport si fonda sulla capacità di rialzarsi quando si cade in terra.

Anche a coloro che hanno scelto di non riaprire o di aspettare tempi migliori va il mio incoraggiamento. Abbiamo rappresentato in questi 60 giorni gli interessi dello sport italiano, avanzato proposte, formulato emendamenti, vincolato l’azione del governo a indirizzi precisi approvati dalla Camera dei deputati. La battaglia non è finita e la proseguiremo fino in fondo, con tenacia. La stessa tenacia che troveremo al nostro fianco, incarnata dai gestori di impianti sportivi, dagli enti di promozione, da federazioni, Coni, Sport e salute, da dirigenti, allenatori, istruttori, atleti, manutentori.

Quando la disperazione dovesse aggredirvi alla gola ricordate che resistere è un destino, che il vostro ruolo nella società è insostituibile, che le nuove generazioni cui sarà affidata l’Italia del futuro passano per le vostre grinfie e potranno essere migliori o peggiori anche grazie a voi. Contate sempre sul nostro sostegno. Forza e onore”.

È quanto scrive il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia, sulla sua bacheca Facebook commentando la riapertura delle attività sportive nelle palestre e negli impianti sportivi d’Italia.