DL rilancio, Bignami: D’Incà campione di trasformismo

Come si cambia per non morire, come si cambia per la poltrona

“Fa davvero sorridere il ministro D’Incà, neo campione di trasformismo, che definisce strumentale la richiesta avanzata da FDI di una diretta streaming delle riunioni tra Governo e opposizioni. Quelli che prima erano contro il Pd e Renzi, ora governano con il Pd e Renzi. Quelli che prima erano i paladini dello streaming, ora si ergono a difensori delle riunioni a porte chiuse. Come si cambia per non morire canterebbe Fiorella Mannoia, come si cambia per la poltrona aggiungiamo noi”.

Lo dichiara Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Finanze della Camera.