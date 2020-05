DL rilancio, Lollobrigida: Da D’Incà no a diretta streaming incontro Governo-Opposizioni

“Dal Ministro d’Incà non è arrivata alcuna disponibilità a trasmettere la riunione Governo-opposizioni sul decreto Rilancio in diretta streaming. Nonostante la proposta di Fratelli d’Italia sia stata sostenuta dagli altri colleghi della minoranza, da parte del Ministro – che aveva sollecitato i colleghi ad esprimersi – è stato confermato il no. La motivazione va chiesta direttamente al Ministro grillino, visto che non ci è stata fornita neanche quella. Noi non abbiamo alcuna paura della trasparenza e nelle riunioni diciamo le stesse cose che affermiamo fuori. Evidentemente non tutti possono vantare uguale coerenza”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

