Open Arms, Meloni: Bene voto giunta Senato, ora ci auguriamo che Aula lo confermi

«Bene il voto della Giunta per le immunità del Senato sul caso Open Arms. Fratelli d’Italia ha votato no all’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini perché da ministro dell’Interno ha agito nell’interesse pubblico. Difendere i confini e contrastare l’immigrazione clandestina è uno dei compiti istituzionali del titolare del Viminale e un ministro che fa semplicemente il suo lavoro non può essere né indagato né processato. Ci auguriamo che l’Aula del Senato vorrà confermare il voto della Giunta e fermare definitivamente questa assurdità».

È quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.