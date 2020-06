Pellegrino: Domenica seminario su “sindrome della capanna”

“Dopo la quarantena obbligatoria molte persone preferiscono non uscire, non solo per paura del contagio ma anche per la difficoltà di tornare a vivere. Con il nostro Comitato scientifico in questi mesi abbiamo dato supporto online tramite il nostro sportello di ascolto a molte persone.Il lockdown per molti è stato veramente duro da affrontare, perché ha messo in crisi abitudini e certezze. Ora, con la libertà riconquistata, si possono verificare altre trappole della mente.Domenica esaminare la cd “sindrome della capanna” e daremo dei consigli utili per superarla. L’appuntamento è sempre online alle ore 16.00 sulla pagina “emergenza covid 19: sportello psicologico di aiuto e sostegno”.

Lo scrive in una nota Cinzia Pellegrino, Coordinatore del dipartimento tutela Vittime di FdI