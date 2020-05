DL liquidità, celiachia, Deidda: Approvato odg per snellimento procedure e accredito buoni su tessera sanitaria

Il Deputato di FdI Salvatore Deidda si reputa soddisfatto dell’approvazione del suo Odg a sostegno dei celiaci.

“Questa mattina, il Governo ha approvato un mio Odg – nel DL Liquidità – a sostegno dei Celiaci che prevede lo snellimento di tutte lo procedure inerenti l’accreditamento degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di prodotti specifici per celiaci e l’emissione di buoni elettronici da erogare direttamente sulla tessera sanitaria. Mi reputo soddisfatto – commenta il Deputato sardo di Fratelli d’Italia – e mi auguro che le parole di questo Esecutivo non rimangano tali ma si tramutino subito in fatti. Abbiamo già depositato una proposta di Legge e più volte sollecitato il Governo con altro Odg.” È quanto dichiara in una nota il Deputato di FdI, Salvatore Deidda.