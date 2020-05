DL liquidità, Frassinetti: Bene approvazione odg su credito imposta per scuole paritarie

“L’approvazione del mio ordine del giorno che impegna il governo a disporre un credito d’imposta per le scuole paritarie pari al 60%dei canoni di locazione sostenuti è una buona notizia perché va incontro ai gestori in sofferenza per i mancati introiti dovuti alla pandemia. Ora ci auguriamo che alle mere intenzioni seguano i fatti e che questa misura che darebbe sollievo alle paritarie venga davvero attuata”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Paola Frassinetti, vicepresidente della commissione Cultura e responsabile nazionale FDI istruzione.