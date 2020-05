DL liquidità, Rizzetto: Bene approvazione odg su crediti imprese verso P.A.

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione del mio ordine del giorno che impegna il governo a riconoscere alle imprese di potere utilizzare i crediti verso le pubbliche amministrazioni per la restituzione dei prestiti finanziari. In un momento di grave crisi di liquidità a causa dell’emergenza sanitaria è necessario salvaguardare le imprese dagli inadempimenti delle pubbliche amministrazioni. E’ ancora un problema il ritardo dei pagamenti delle PA italiane nei confronti delle aziende, questione che ha visto anche una condanna dell’Italia da parte dei giudici della Corte di Giustizia Ue. Sono soddisfatto che l’Aula della Camera abbia approvato la mia proposta, sottoscritta anche dal deputato di FI, Germano Pettarin. Ritengo che la possibilità per le imprese di utilizzare questi crediti per restituire i finanziamenti alle banche e enti di credito debba diventare una procedura strutturale. Quindi valida anche quando saremo fuori dall’emergenza”.

Lo dichiara Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia.