Elezioni, FdI: Baldino in imbarazzo non risponde nel merito e attacca Meloni

“La collega Baldino, colpita nel segno dalle parole di Giorgia Meloni sull’incomprensibile interesse grillino per la legge elettorale si affanna replicando con il solito inutile e infondato refrain senza però risponderle nel merito. Mentre migliaia di aziende rischiano di chiudere e intere categorie produttive così come la annunciata cassa integrazione sono finite nel dimenticatoio, il M5S stanzia 120 milioni di euro per il bonus monopattino, lascia ai disabili le briciole e concentra le sue energie su una legge elettorale che garantisca l’ingovernabilità e gli inciuci. E’ normale tutto questo? La nostra è una domanda facile facile ma evidentemente molto scomoda e imbarazzante per la Baldino e suoi colleghi grillini”.

Lo dichiarano Emanuele Prisco e Giovanni Donzelli, deputati di fratelli d’Italia replicando alle parole del deputato 5 Stelle Vittoria Baldino.





