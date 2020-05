Fase 2, FdI: Su concorsi scuola ancora scellerate decisioni del Ministro Azzolina

“L’intransigente linea adottata dal ministro Azzolina sulla stabilizzazione dell’organico docenti, aggiunge ancora più incertezza sul futuro della scuola. La strada intrapresa, ovvero un concorso straordinario da svolgersi a settembre, quindi proprio all’inizio dell’anno scolastico è palesemente sbagliata. Fratelli d’Italia si opporrà a questa imposizione che anche parte della maggioranza non condivide, poiché non rappresenta la panacea. Ci attendono mesi economicamente molto critici e il momento storico emergenziale impone una riduzione delle spese superflue: lo Stato non può permettersi un concorsone nazionale. Stabilizzazione è sinonimo di buonsenso e onestà intellettuale, mentre, seguendo le scellerate decisioni del ministro, rischiamo di immettere nel circuito altri precari oltre a sperperare soldi che servono a sostenere famiglie, studenti e l’intero sistema scolastico”.

Così i deputati di Fratelli d’Italia Carmela Ella Bucalo e Paola Frassinetti.

