Recovery fund, Montaruli: Governo allontani pericolo condizionalità

“Il Governo chiarisca se ci saranno riforme che l’Italia dovrà attuare nel caso di attivazione del Recovery Instrument perché non possiamo permettere che nessuna misura economica europea nasconda una condizionalità. Meglio allontanare oggi le ombre che ritrovarci domani con uno strumento diverso da quello che poteva sembrare nelle premesse. Serve uno sforzo aggiuntivo per sciogliere un nodo importante su cui mi sembra che la maggioranza sia ancora sfuggente. Un conto è spendere in modo oculato, un altro è impegnarsi a cambiare le nostre leggi secondo i dettami di Bruxelles. Se dall’Europa queste risposte non arrivano è dovere del Governo chiarire e allontanare ogni ipotesi di condizionalità”.

Lo dichiara Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione UE alla Camera dei Deputati.