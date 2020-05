Fase 2, FdI: Forte perplessità su assistenti civici

No a guardoni municipali di Conte, governo pensi ad assunzioni FF.OO

“Fratelli d’Italia si oppone allo stato di polizia voluto dal governo Conte ed esprime forte perplessità sul progetto degli “assistenti civici” sui quali gravano ancora molti dubbi a cominciare dai compiti che verranno loro assegnati e sulla effettiva efficacia e realizzazione. Se, infatti, queste figure avranno il solo compito di regolare l’afflusso nei luoghi pubblici ricordiamo che ci sono già diverse professionalità, selezionate e formate, come gli steward e gli addetti della vigilanza privata mentre se dovessero venir loro assegnati compiti collegati alla pubblica sicurezza, si scaricherebbe sulle Forze dell’ordine un ulteriore lavoro a supporto di questo Corpo non precisamente delineato. I nostri uomini e le nostre donne in divisa, sono già messe a dura prova per la forte carenza di mezzi e risorse e anche per questo ribadiamo ancora una volta al governo la nostra richiesta di procedere al più presto a nuove assunzioni. Noi ci fidiamo degli italiani e dei servitori dello Stato per far rispettare le regole e diciamo no al corpo dei guardoni municipali voluto da Conte”.

Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati di Fratelli d’Italia Emanuele Prisco, Giovanni Donzelli e Wanda Ferro a margine del question time di FDI discusso in commissione Affari costituzionali.