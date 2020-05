Coronavirus, Fiocchi: Impegniamoci per microimprese particolarmente indebolite da crisi

“Durante il mio intervento in commissione Itre (Industria, ricerca ed energia) del Parlamento europeo, ho posto l’attenzione sulle microimprese, particolarmente indebolite perché colpite dalla crisi in essere e ritengo che lo saranno ancora di più dal Green Deal in quanto prive di strutture e di risorse adeguate per gestirne tutte le implicazioni, rispetto alle medie e grandi imprese, come ad esempio nel caso della gestione dei Fondi Ue”. Cosi in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Pietro Fiocchi. “Voglio proprio sottolineare l’importanza nel tessuto socio economico di queste realtà, specialmente nell’area mediterranea. Basti pensare che esse solo in Italia rappresentano il 65% del Pil, realtà peraltro molto diffuse anche in Spagna, Grecia, Cipro, ecc. Per questi motivi impegniamoci e lavoriamo tutti per loro, è un nostro dovere”.

