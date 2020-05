Elezioni, Lollobrigida: FdI propone dal 27 settembre, prima significherebbe devastare mondo del turismo

“Fratelli d’Italia ritiene che il mondo del Turismo, in particolare, sarebbe devastato dal voto nei primi giorni di settembre. Abbiamo proposto che la finestra preveda di votare dal 27 di settembre dando in questo modo la possibilità ai cittadini italiani di esprimersi in piena coscienza e libertà per le elezioni regionali e amministrative, ma permettendo anche di salvaguardare una attività vitale per la nostra Nazione quale appunto è il Turismo. L’impegno di Fratelli d’Italia vale in Parlamento e in ogni regione italiana. Liguria compresa”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.