Immigrazione, Varchi: Basta accoglienza sulle spalle dei siciliani

Dichiarare stato di emergenza e istituire zona franca a Lampedusa e Linosa

“Mentre il Ministro Lamorgese continua a vantarsi degli accordi di Malta che si sono rivelati una gran buffonata ai danni dell’Italia, a Lampedusa continuano a sbarcare centinaia di migranti senza che il Governo muova un dito: controlli inesistenti e popolazione abbandonata a se stessa”.

Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia.

“Le compagnie aeree – prosegue il deputato di FDI- non intendono ripartire e anche la DAT, che dovrebbe garantire i collegamenti con Palermo in regime di tratta sociale e non di tratta commerciale, non ha ripristinato i voli necessari. L’insularità diventa un problema ulteriore in una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo. Sono necessari rimedi straordinari come la dichiarazione di stato di emergenza e la previsione di aiuti a sostegno di un’economia basata sul turismo per sopperire allo stop forzato di questa stagione”.

“Ho già depositato la proposta di legge per istituire la zona franca di Lampedusa e Linosa – conclude Carolina Varchi – e invito il Governo a recepire le istanze dei lampedusani inserendo nella decretazione d’urgenza le misure specifiche per Lampedusa”.