Turismo, Fidanza: Su rischio corridoi e fondi per il settore nessuna risposta dalla Commissione

“Secondo l’attuale proposta della Commissione Ue le uniche anticipazioni di fondi del Recovery Fund per il 2020 saranno pari a 11,5 miliardi, da dividere tra i 27 stati membri e per tutti i settori. Quindi i fondi per il turismo, promessi dal Commissario Breton, non esistono. E anche per il prossimo bilancio 2021-2027 le risorse saranno spalmate in vari programmi, senza alcuna voce specifica. Nel frattempo, nessuna risposta è stata data alla mia espressa domanda su come evitare accordi bilaterali sui corridoi turistici e l’attuazione di progetti come quello che prevede la suddivisione dell’Italia in regioni rosse o verdi in base alla situazione epidemiologica. Il che significa che questi piani discriminatori sono ancora sul tavolo e che la Commissione Europea, che dovrebbe garantire l’integrità del mercato unico, non ha intenzione di contrastarli. È un atteggiamento gravissimo.”

È quanto dichiara il Capodelegazione di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Trasporti e Turismo al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, a margine della presentazione delle linee guida della Commissione Ue per il settore.

