Turismo, Zucconi: Enit assuma con procedure di evidenza pubblica

“In questo momento in cui il Turismo è clamorosamente in crisi, è spiacevole scoprire che in Enit, Agenzia importante legata al MIBACT, si stiano approvando contratti a tempo indeterminato senza procedure di evidenza pubblica e di particolare rilevanza economica. Peraltro i nomi sono riferiti a persone direttamente in relazione con il Ministro competente. Chiediamo che vengano immediatamente sospesi per rispetto dei tanti operatori del Turismo che in questo momento stanno rischiando di perdere il posto di lavoro, e che si attuino procedure di evidenza pubblica anche qualora non fossero esplicitamente richieste. Emerge sempre più chiaramente la ragione per la quale è così importante per Franceschini mettere le mani sul Cda di Enit, tanto da inserirne la modifica nel decreto Rilancio. Presenteremo una interrogazione per approfondire”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo Fdi in commissione Attività produttive, Commercio e Turismo, Riccardo Zucconi.