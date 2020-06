Agroalimentare, De Carlo: Sostegno e tutela a produttori del latte

Contrastare speculazione prezzi

*Agroalimentare. De Carlo (FdI) : sostegno e tutela ai produttori italiani del latte* “Nella giornata mondiale del latte, istituita dalla Fao nel 2001, è giusto ringraziare i tanti produttori di latte e formaggi che pur avendo subito una forte crisi nel settore Horeca e nelle esportazioni, hanno continuato a produrre e fornirci prodotti di qualità. Ora però questa categoria non va lasciata sola. È necessario contrastare ogni fenomeno di speculazione sui prezzi, scesi in maniera drastica ed ingiustificata in varie zone d’Italia e proteggere i produttori locali dall’esportazione estera a basso prezzo”.

Lo dichiara il deputato e responsabile nazionale Agricoltura di FdI Luca De Carlo.