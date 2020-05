«Il 2 giugno sarà il giorno in cui daremo voce, insieme agli alleati del centrodestra, a milioni di italiani dimenticati e traditi dal governo italiano. Lo faremo in 100 piazze, con iniziative simboliche, in sicurezza e rispettando le normative. I primi di luglio invece tenetevi pronti per una grande manifestazione nazionale».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.