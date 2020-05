Con burocrazia e marchette non si aiuta Italia

“Con 266 articoli tanta burocrazia e marchette non si aiuta l’Italia né a resistere né a ripartire. Abbiamo chiesto al Governo di semplificare, concentrandosi sugli interventi utili e indispensabili. Ma come al solito per loro tenere i cocci della loro maggioranza insieme, accontentando i partiti e non i cittadini, è la priorità”.

Lo ha detto al Tg2 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.