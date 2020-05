Fase 2, De Carlo: Bene aperture fattorie didattiche in Veneto

“Ringrazio il governatore Zaia per aver accolto il mio appello di riaprire le fattorie didattiche il prima possibile, consentendo agli imprenditori agricoli del Veneto di sperimentare l’apertura già dalla prossima settimana. Le fattorie didattiche rappresentano la possibilità per i ragazzi di trascorrere del tempo in sintonia con la natura e con l’ambiente, approcciando all’agricoltura in maniera educativa e libera da pregiudizi. Ma sono anche un’ottima soluzione per i genitori che, tornati a lavoro con le scuole chiuse, possono contare in una valida alternativa formativa per i propri figli”.

Lo dichiara il deputato e responsabile nazionale Agricoltura di Fratelli d’Italia Luca De Carlo.