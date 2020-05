Fase 2, Meloni: Da Conte e i suoi esperti crociata ideologica contro contante, Colao venga in Italia invece di sentenziare dalla City

Il Deputato di FdI Salvatore Deidda deluso dalle dichiarazioni del giornalista Massimo Fini

“Le dichiarazioni del giornalista Massimo Fini – apparse oggi su ‘Il Fatto Quotidiano’ e da cui lo stesso direttore Travaglio ne prende le distanze – mi lasciano perplesso e stupito. Dispiace che Fini abbia ceduto alla polemica strumentale del Sindaco di Milano Giuseppe Sala ma, definire il Mare Sardo ‘schifoso’ è un’offesa che non merita neanche il diritto di replica. Su un punto chiave ci tengo a ribadire la mia posizione così come quella della maggior parte dei sardi. Nessuno e sottolineo nessuno discrimina i lombardi, il trattamento inerente il passaporto sanitario sarà identico per chiunque approdi sull’Isola, senza distinzioni territoriali. Si tratta di una forma di prevenzione legittima; la Sardegna non gode delle stesse strutture ospedaliere lombarde e per questo, non possiamo permetterci il rischio della diffusione di maggiori contagi. Io stesso – e torno a ribadirlo anche al giornalista Fini – mi sono battuto in Parlamento a difesa di tutti coloro che erano impossibilitati a raggiungere le seconde abitazioni – milanesi compresi – affinché potessero farlo senza discriminazioni. Noi sardi siamo un popolo solidale e nessuno può permettersi di macchiare così la nostra immagine”.

Lo dichiara in una nota il Deputato di FdI, Salvatore Deidda.