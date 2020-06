2 giugno, Acquaroli: In piazza ad Ancona il centrodestra unito per i marchigiani che non si arrendono

“Bella manifestazione nel segno del tricolore. Sono orgoglioso della partecipazione di tantissime persone che unite sotto le insegne dell’intero centrodestra, anche oggi qui in Piazza Cavour ad Ancona, hanno rappresentato tutti coloro che credono nel futuro dell’Italia e delle Marche e non si arrendono ad uno Stato e ad una Regione che non hanno dato nessuna risposta concreta soprattutto ai temi del lavoro e del sostegno alle famiglie e alle imprese, in particolare in questo periodo di emergenza Covid-19”.

Lo dichiara il deputato marchigiano di Fratelli d’Itaila, Francesco Acquaroli, al termine della manifestazione che si è svolta questa mattina ad Ancona.