Ostia, Silvestroni: Scritta contro Meloni? Qualcuno vuole esacerbare clima sociale e politico

Solidarietà a ristoratore per voli minacce

“A Roma c’è chi celebra il 2 giugno e chi celebra la sua idiozia. Le scritte oltraggiose verso Giorgia Meloni e una molotov vicino alla serranda di un ristorante hanno la firma, che spero faciliterà gli inquirenti a mostrare al più presto all’Italia la faccia di questi miserabili. Qualcuno sta tentando di esacerbare il clima sociale e politico attaccando chi difende gli italiani e la democrazia ma non ci riusciranno perché Giorgia darà sempre più voce all’Italia che non si arrende, come sono certo non si arrenderà il ristoratore per le vili minacce ricevute a cui voglio esprimere la mia solidarietà e sostegno”.

Lo dichiara Marco Silvestroni, deputato di Fratelli d’Italia e presidente provinciale Fdi di Roma.