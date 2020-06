Ostia, Trancassini: Conte e leader partiti condannino gesto infame contro Meloni

“Quello di Ostia è un gesto infame che tenta di riportare indietro le lancette della storia. Solo una politica capace e corretta che ha a cuore i valori democratici e che nel rispetto di ciò che festeggiamo oggi può sconfiggere questa logica; a condizione che dal Presidente del Consiglio e dai leader di tutti i partiti politici ci sia la capacità di condannare gesti come questi senza se e senza ma. Giorgia Meloni è un leader nazionale che rappresenta un partito importante, espressione della destra in Italia e se qualcuno pensa che andando in giro ad imbrattare muri e minacciando di morte i nostri simpatizzanti possa essere una strategia politica deve ricevere la condanna di tutto il mondo politico ed istituzionale. La storia italiana insegna che far venir meno la copertura politica a questi personaggi e non tentennare rispetto alla condanna, fa la differenza. Dalle Brigate Rosse in poi noi abbiamo avuto largamente dimostrazione che gesti riprovevole di questo tipo vanno repressi sul nascere, con fermezza”.

Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore regionale FDI del Lazio.