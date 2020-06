«Oggi il ministro Bellanova entusiasta per il rapido avvio delle domande per la sanatoria. Peccato che questo governo non si sia impegnato allo stesso modo per aiutare velocemente i cittadini italiani o le imprese in ginocchio, che ancora attendono la cassa integrazione e gli aiuti promessi».

È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.