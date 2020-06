Roma, Meloni: Raggi e Zingaretti intervengano su campo rom e discarica abusiva in riserva Aniene, stop zone franche (video)

«Un campo rom controllato a colpi di minacce, una discarica abusiva in una riserva naturale, la sospensione del servizio PICS Ambiente della Polizia Municipale, che si occupava di combattere il fenomeno dello smaltimento abusivo. Ingredienti di un mix esplosivo: illegalità, roghi tossici, bomba ambientale. Fratelli d’Italia aveva denunciato questa situazione, facendo approvare anche una mozione in Campidoglio, ma Raggi e Zingaretti non hanno fatto nulla. Che aspettano ad intervenire? Stop zone franche».

È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.