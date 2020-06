Pregiudizio politico o ideologico di M5S e sinistra?

“La vicenda dell’immobile di via Napoleone III in uso a Casapound torna nuovamente alla ribalta ma su oltre cento immobili occupati a Roma, in alcuni casi teatri anche di attività poco chiare, non leggo né sento nulla. Non vorrei ci fosse un pregiudizio politico o ideologico del M5S e della sinistra alla base di questo accanimento”.

Lo dichiara Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d’Italia.