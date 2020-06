Fase 2, FdI incontra ambulanti comparto nazionale fieristico

Concordati interventi per aiutare il settore a uscire dalla crisi

“Il vice presidente del Senato Ignazio La Russa e il responsabile nazionale del Commercio di Fratelli d’Italia Marco Osnato, hanno incontrato una rappresentanza degli ambulanti del comparto nazionale fieristico e sagre. In particolare, Nicola Zanella (settore commercio) e Luca Cacioppo (Pres. Fieristi Lombardi) a nome di tutta la delegazione hanno rappresentato i gravissimi problemi del settore chiuso da mesi e che, nonostante la parziale teorica riapertura, non registra in concreto praticamente nessuna ripresa delle fiere e delle sagre. Il deputato Marco Osnato e il senatore Ignazio La Russa hanno concordato una serie di interventi per aiutare il settore ad uscire dalla grave situazione creatasi con l’epidemia di Covid-19”.

Lo comunica una nota dell’ufficio stampa del vice presidente del Senato Ignazio La Russa.