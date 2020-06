Immuni, FdI: Sconcertati da mancata condivisione con Parlamento

Nessuna garanzia per cittadini

“Fratelli d’Italia reputa sconcertante che l’app Immuni sia scaricabile da milioni di italiani senza che vi sia stata da parte del governo alcuna volontà di condividere questa decisione con il Parlamento. Non sono state assicurate le garanzie minime per i cittadini affinché Immuni non diventi uno strumento di controllo e al di là delle polemiche di qualcuno circa l’immagine sessista dell’app, siamo di fronte all’ennesimo pasticcio all’italiana: una task force voluta dal governo Conte con una serie di indicazioni ha portato alla definizione di questa app le cui perplessità sono state superate solo con l’intervento decisivo di Apple e Google e nonostante l’impostazione finale sia completamente diversa da quella iniziale, alla società Bending Spoons resta la titolarità della applicazione”.

Lo dichiarano in una nota i deputati di Fratelli d’Italia della commissione Trasporti e telecomunicazioni Marco Silvestroni e Mauro Rotelli.