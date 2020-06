Turismo – Austria, Lollobrigida: Governo italiano intervenga su riapertura frontiere con Alto Adige

“Apprendiamo con grande stupore che l’Austria ha annunciato la riapertura delle sue frontiere a sette Paesi confinanti esclusa l’Italia e che stia al contempo valutando la riapertura delle frontiere per la provincia di Bolzano e in modo selettivo per alcune regioni ‘sane’. Fratelli d’Italia chiede, come peraltro fa da tempo, che il governo italiano intervenga in modo deciso e inequivocabile per impedire la creazione di un’area di libera circolazione tra l’Austria e l’Alto Adige”. Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. “Riteniamo inaccettabile che l’Austria continui nella sua politica da stato protettore dell’Alto Adige, ovviamente con la complicità del governo provinciale di Bolzano. Questo increscioso episodio è solo l’ultimo di una lunga serie di oltraggi e ci auguriamo che questa volta il nostro Governo intervenga in difesa dell’Italia”.

Condividi