Agricoltura. De Carlo: Primi segnali di fallimento sanatoia Bellanova

“Le associazioni di categoria bocciano la sanatoria del ministro Bellanova: le domande arrivate agli agricoltori della Cia e di Coldiretti sono molto esigue, dimostrazione del fatto che la regolarizzazione dei clandestini non era utile al settore, come affermato più volte dalla Bellanova. La verità piuttosto, era quella portata avanti da Fratelli d’Italia sin dall’inizio e cioè che servissero i “corridoi verdi” e strumenti come i voucher. Il Ministro dell’Agricoltura e il governo invece, hanno approfittato della scusa della carenza di personale nei campi per raggiungere quello che per la sinistra è da sempre un’assoluta priorità: la regolarizzazione degli immigrati”.

Lo dichiara in una nota il deputato e responsabile nazionale Agricoltura di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo.