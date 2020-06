DL rilancio, Bignami: Su streaming ulteriore voltafaccia M5s

Grillini sono peggiore incrostazione di apparato che volevano combattere

“Assistiamo all’ulteriore voltafaccia del M5S che rifiuta la richiesta di FDI di effettuare in diretta streaming la discussione sul DL Rilancio. Avevamo chiesto lo streaming per garantire piena partecipazione e trasparenza tra maggioranza e opposizione consentendo così a tutti gli italiani di comprendere quali fossero le priorità per FdI e quali per la maggioranza. Questo rifiuto si aggiunge alla continua negazione delle proprie origini da parte dei grillini che oggi rappresentano la peggiore incrostazione di quell’apparato che dicevano di voler combattere”.

Lo dichiara Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia.