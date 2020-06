DL rilancio, Trancassini: Da M5s no a streaming della riunione di lunedì

Governo e maggioranza rinuncino a emendamenti marchetta

“Fratelli d’Italia chiede al governo e alla maggioranza di rinunciare ai tanti emendamenti ‘marchetta’ e di concentrarsi su quelle che sono le reali necessità degli italiani. Al decreto Rilancio sono stati presentati 8 mila emendamenti, circa mille da FDI e l’approvazione del testo prevede tempi molto lunghi. Per questa ragione, ancora una volta, abbiamo dato la nostra disponibilità ad un confronto sereno e propositivo che possa portare all’approvazione veloce di un decreto che vada incontro alle esigenze dei cittadini. Ci sorprende, però, che dinanzi alla nostra richiesta di una diretta streaming della riunione di lunedì che dovrebbe individuare le priorità del decreto, il capogruppo 5 Stelle Donno abbia rigettato la richiesta dichiarando che ‘dobbiamo fare cose serie e non fare cinema’. Tutti ricordiamo quanto fosse importante la diretta streaming per i grillini quando erano all’opposizione. Ora però, che sono al governo, da paladini dello streaming, sono divenuti strenui difensori delle riunioni a porte chiuse”.

Così Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo in commissione Bilancio.