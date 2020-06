“Ogni giorno gli italiani assistono a uno spettacolo indecoroso chiedendosi se in questa maggioranza qualcuno vada d’accordo. Ma mentre Partito democratico, Renzi e Movimento 5 stelle litigano su tutto, l’Italia va a rotoli e famiglie e imprese lottano per sopravvivere. Non se ne può davvero più”.

Lo ha detto al Tg2 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.