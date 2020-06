Piscina Garbatella, Rampelli: Bene Tar abbia accolto ricorso ssLazio nuoto, fucina di talenti nazionali

“E’ una buona notizia che il Tar abbia accolto il ricorso presentato dalla Ss Lazio Nuoto sul bando di assegnazione deciso da Roma Capitale per la piscina della Garbatella. Una gara che di fatto metteva fuori competizione tante attività sportive che per anni e con fatica hanno fatto crescere lo sport, di base e di vertice, e tra queste – appunto – la gloriosa Ss Lazio Nuoto. Impegnata dal 1986 nella gestione della piscina di Viale Giustiniano Imperatore la società è stata fucina di grandi atleti in oltre 30 anni, sfornando numerosi campioni con cui ho condiviso indimenticabili imprese nazionali e internazionali. Una società storica, che conta oltre 1000 iscritti e che, per via di un pasticcio amministrativo targato 5 Stelle rischiava di saltare in aria. È il caso di dire che con la sentenza del Tar sono stati ‘giustiziati i giustizialisti’”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.