BLM a Milano, Fidanza: Sinistra tace su assembramento antirazzista

“Continua l’inaccettabile doppiopesismo della sinistra. Oggi a Milano centinaia di persone ammassate in piazza Duca d’Aosta in nome dell’antirazzismo, in barba a qualsiasi distanziamento sociale, e le anime belle della sinistra tacciono. Perché, si sa, se l’assembramento è ‘antirazzista’ non porta con sè alcun rischio. Non per la salute pubblica, al massimo per qualche vetrina di Fratelli d’Italia imbrattata durante il percorso. L’assembramento ‘antirazzista’ è democratico, come quelli del 25 aprile o del 1 maggio, come quello sotto casa di Silvia Aysha Romano o quello sotto il nuovo ponte di Genova con Giuseppe Conte. Non è mica irresponsabile come l’assembramento di destra o come quello dei pericolosissimi ristoratori. Per quelli ci vogliono le multe e le denunce, per questi invece soltanto retorica e apprezzamenti. Purtroppo per Sala, Majorino, Maran e compagni gli italiani non sono cretini”.

È quanto dichiara in una nota l’europarlamentare milanese di Fratelli d’Italia, Carlo Fidanza.

