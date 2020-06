Coronavirus, Silvestroni: Per smart working Tim bocciato

“Da una compagnia telefonica come la TIM mi sarei aspettato di piu, considerato che è attiva in Italia da quasi un quarto di secolo e nella classifica degli operatori per quanto riguarda la linea fissa vede, TIM al primo posto con il 51.2%. nella zona dei castelli romani in particolare la zona limitrofa a Monte Cavo ,quello che succede ogni volta che che c’è un banale temporale ed un po’ di vento sa dell incredibile !!la didattica a distanza,

esami universitari in video conferenza, commissioni parlamentari da remoto, non sono possibili per giorni. La TIM dopo normali eventi atmosferici segnala puntualmente un guasto generalizzato di particolare complessità risolvibile forse con la schermatura della linea rete o L utilizzo di un banale parafulmine alla cabina L’emergenza non è finita e la TIM non può confermare con dei messaggini il massimo impegno ma deve dimostrarlo. Troppi utenti dei castelli Romani basiti dal comportamento di un colosso delle telecomunicazioni si sentono discriminati da questa grave situazione ed è per questo che con una interrogazione al ministro Patuanelli chiederò quali azioni concrete intende garantire a studenti e lavoratori al fine di ottenere i normali servizi di comunicazione estremamentie urgenti in tempo di pandemia”.

Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.