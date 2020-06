Roma, De Carlo: Scempi ambientali da amministrazione Raggi

“Mentre si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente, l’amministrazione Raggi asfalta gli alberi in una delle vie centrali di Roma. Altro che tanto decantato ‘New Green Deal’, con la scusa della derattizzazione, questo è un chiaro esempio di scempio ambientale, tra l’altro reiterato, visto che già l’anno scorso Alessandro Gassman denunciò un episodio analogo sempre nella Capitale”. Così in un video – denuncia su Facebook il deputato di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, capogruppo in commissione Ambiente alla Camera.

