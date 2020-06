DL elezioni, Lollobrigida: Voto 20 settembre scelta miope che toglie economia alla Nazione

“Fissare l’Election Day per il 20 settembre prossimo significa togliere economia alla nostra Nazione”. Lo ha detto nell’Aula di Montecitorio il capogruppo di Fratelli d’Italia alla camera, Francesco Lollobrigida, durante la discussione del Decreto Elezioni. “Tra candidati, famiglie, impiegati comunali si quantificano mezzo milione di persone coinvolte. Persone che non potranno quindi sostenere il settore del Turismo, uno dei comparti maggiormente colpiti da questa emergenza. Il collega Ceccanti probabilmente non ha idea di che cosa voglia dire per alcune categorie poter contare su una settimana di più, la settimana di ferragosto, quella nella quale i cittadini vanno in vacanza e spendono di più. Si sarebbe potuto votare a Giugno o i primi di Luglio, ma certamente reputiamo impensabile devastare con la campagna elettorale e il voto l’intera stagione turistica in piena emergenza economica nazionale. Votare il 20 settembre è quindi una scelta miope che non fa che penalizzare ulteriormente un settore già enormemente in crisi”, ha concluso Lollobrigida.

Condividi