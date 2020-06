Stasera vertici di Fratelli d’Italia a videoconferenza di Riva Destra su Lazio e Roma

Procaccini, Silvestroni, Rotelli, Ruspandini, Calandrini e Milani anche in diretta facebook, su La Voce del Patriota

“Si terra’ stasera, lunedi 8 giugno, la sesta videoconferenza regionale di Riva Destra, movimento federato a Fratelli d’Italia, sulla piattaforma di Zoom. Sara’ possibile seguirla in diretta anche sulla pagina Facebook de ‘La Voce del Patriota’, cliccando su https://www.facebook.com/lavocedelpatriota/ con inizio ore 20. A intervenire saranno infatti, oltre all’europarlamentare Nicola Procaccini, eletto nel collegio dell’Italia centrale, i deputati Paolo Trancassini, coordinatore regionale del Lazio, Marco Silvestroni, coordinatore della provincia di Roma, e Mauro Rotelli di Viterbo, i senatori Massimo Ruspandini e Nicola Calandrini e il portavoce di Roma Capitale, Massimo Milani”.

Lo comunica una nota dell’ufficio stampa di Riva Destra.

“Dopo gli incontri -continua la nota- in Veneto con l’on. Luca de Carlo, in Emilia Romagna con il consigliere regionale Michele Barcaiuolo, nelle Marche con l’on. Carlo Ciccioli, in Puglia con il coordinatore regionale Saverio Congedo, i deputati Marcello Gemmato e Ylenja Lucaselli e l’europarlamentare Raffaele Fitto, in Calabria con l’on. Wanda Ferro e il capogruppo regionale Filippo Pietropaolo, ora tocca al Lazio. Prossime tappe il Friuli Venezia Giulia con l’on. Walter Rizzetto, la Liguria con l’assessore Gianni Berrino e il Trentino Alto Adige con il sen. Andrea de Bertoldi.

Per Riva Destra -continua la nota- interverranno, oltre al segretario nazionale Fabio Sabbatani Schiuma, insieme al portavoce Alfio Boschi e al vicesegretario Angelo Bertoglio, Marco Micacchi, coordinatore regionale, i responsabili provinciali Lorenzo Loiacono con i vice Cristiano Spadola e Diamante Guerra (Roma), Daniele Colasanti (Frosinone) e Stefano Zangrillo (Latina), oltre a Francesco Prato per la Provincia di Roma. Con loro anche i dirigenti laziali e romani di Riva Destra: Giancarlo Bertollini, Massimo Ciullo, Nicola De Liguori, Barbara Ercolano, Ornella Giordano, Roberto Menichelli, Patrizia Passerini, Ugo Raffa, Paolo Rosicarelli, Maurizio Saudelli, Ivan Spaziani, Giuseppina Vallecca, Alessandra Vicinanza e Luzio Zimarino.

Riva Destra -conclude la nota- sta testimoniando concretamente come, pur mantenendo la propria identita’ e organizzazione, cio’ avvenga in perfetta armonia con le strutture territoriali del partito guidato da Giorgia Meloni. Inoltre sta aumentando il perimetro elettorale di Fratelli d’Italia, con l’ingresso di personalita’ esterne e di consiglieri e sindaci eletti con liste civiche”.