Giustizia, Delmastro: Bonafede immetta in ruolo Magistrati Onorari

Sarebbe decreto storico per giustizia italiana

“Continuano ad aumentare le pendenze della giustizia penale di primo grado avanti al Giudice Monocratico. Udienze sempre più a rilento che rischiano il collasso per via dell’emergenza coronavirus. È improcrastinabile un intervento serio e radicale per fronteggiare la criminalità comune e fornire risposte celeri ai cittadini. Bonafede ha, a sua disposizione, un vero bazooka costituito dall’esercito dei magistrati onorari e dei vice procuratori onorari. Abbia coraggio, immetta in ruolo questi magistrati, dia loro deleghe e compiti specifici: solo così si può rimettere in moto la giustizia sia penale che civile. Bonafede ha l’occasione di fare un decreto storico per la giustizia italiana: quello dell’immissione in ruolo dei magistrati onorari. La giustizia non ha bisogno di processati a vita per via dello stop della prescrizione, ma di un esercito di magistrati per smaltire arretrati e rispondere, in tempi celeri, alle richieste dei cittadini”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile Giustizia di FDI.